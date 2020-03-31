عادل الغضبان ينفي عزل بورسعيد عن باقي المحافظات بسبب «كورونا»

نفى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، من عزل المحافظة عن باقي المحافظات.وأكد محافظ بورسعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم عمل حجر صحي على 8 عمارات ومصنع كامل، لا أحد يخرج منهم بعد اكتشاف عدة حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد.وعقمت فرق التطهير جميع عمارات العزل والمناطق المحيطة بها، كما تم تخصيص فرق عمل من الأحياء لتلبية طلبات سكان هذه العمارات طوال فترة العزل والمقررة بأسبوعين.وناشد اللواء عادل الغضبان، أبناء المحافظة باتباع تعليمات الصحة بالبقاء في المنازل وعدم مغادرتها إلا للضرورة بعد ظهور حالتي إصابة شابين، كما أمر بإجراء تحاليل لزوجة وابن الدكتور أحمد اللواح الذي توفي متأثرا بفيروس كورونا.