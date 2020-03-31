«الصحة العالمية»: يجب قضاء فترة الحظر في المنزل (فيديو)

قال الدكتور علاء حشيش، مسئول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إننا نحتاج لقضاء فترة الحظر والتي يبلغ مدتها أسبوعين، في المنزل باعتبارها فترة حضانة فيروس كورونا المستجد، ثم نحتاج أيضا فترة أمان توازي 10 أيام أخرى وستكون كافة الأمور تحت السيطرة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن كل الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها هدفها التباعد بين الشخص المصاب والسليم، مناشدا أي شخص يشعر بأي أعراض، الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان، 105 لمعرفة الإجراءات التي يتم اتباعها في حالة الشعور بأي أعراض.كما كشف خلال المداخلة أسباب ارتفاع معدلات الوفاة بين المصابين بكورونا، مؤكدًا أنها تصل إلى 5% وهي عالية وذلك لأن الأشخاص يتأخرون في الوصول للمستشفى والإبلاغ عن حالتهم، مشيرًا إلى أن معظم الحالات التي توفيت، كانت خلال يوم من تشخيص المرض وربما يعود ذلك لخوف الناس من الإبلاغ، موضحًا أن فيروس كورونا ليس مميتًا للدرجة التي يخشاها الناس إلا في ظروف مرضية للبعض.