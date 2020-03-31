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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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كورونا يخفض إنتاج السيارات اليابانية في الصين 86%

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:24 ص
السيارات
السيارات
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كشفت بيانات صادرة عن شركات صناعة السيارات اليابانية أن إنتاجها في الصين تراجع بنسبة 86.7% خلال فبراير الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث أغلقت العديد من الشركات اليابانية مصانعها في الصين واضطرار العمال للبقاء في منازلهم في ظل القيود التي فرضت على حركة الأفراد من جانب السلطات المحلية.

ومن المتوقع أن تواجه شركات السيارات اليابانية المزيد من التراجع في الإنتاج العالمي فى الأشهر المقبلة، حيث تم إغلاق مصانعها في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أدى لإحداث تباطؤ حاد في الطلب.

وبشكل إجمالى تراجع إنتاج مصانع شركات السيارات الثماني اليابانية الكبرى في الخارج بنسبة 18.6% إلى 1.14 مليون وحدة بينما تراجع الإنتاج في المصانع الموجودة في اليابان بنسبة 10.8% إلى 733577 سيارة.

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