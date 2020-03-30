القومى للترجمة: بث لقاءات مع المترجمين ضمن مبادرة «الثقافة»

قالت الدكتورة علا عادل، مدير المركز القومي للترجمة، إن المركز يتطلع لبث الندوات القديمة التى استضافها ضمن فعاليات مبادرة وزارة الثقافة وقناته على موقع "يوتيوب".وكشفت مدير المركز القومى للترجمة، لـ"الدستور"، أن المركز بصدد الاتفاق مع المترجمين المتعاملين مع المركز على بث لقاءات صوتية أو بالفيديو يتحدثون فيها عن كتبهم المترجمة.فى الوقت نفسه، أوضحت علا عادل أن المركز يساهم بنشر سلسلة "ميراث الترجمة" ضمن إصدارات وزارة الثقافة بصيغة pdf.. مشيرة إلى أن العاملين بالمركز يتواصلون عبر شبكة الإنترنت يوميًا للانتهاء من تكْليفاتهم ومَهامهم لحين انتهاء الأزمة، وأن آلية العمل تسير على قدم وساق في ظل اتخاذ إجراءات الوقاية الصحية من فيروس كورونا المستجد.