إضاءة برج الميلاد في إيران باللون الأخضر تضامنا مع الأطباء

أذاعت فضائية «روسيا اليوم» لقطات يظهر من خلالها إضاءة برج الميلاد بطهران بإيران باللون الأخضر تحية للأطباء في مواجهتهم لفيروس كورونا.وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، بلغ حتى اليوم 41 ألفا و495 حالة.فيما بلغ عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالوباء 2757