إنهاء أزمة شرائح «التابلت» لطلاب دمياط

قال المهندس عصام عمر رئيس مجلس أمناء محافظة دمياط، إنه تم التواصل مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لوضع حل لما تواجه مكاتب السنترالات من زحام الطلاب لاستلام شرائح "التابلت" للصف الأول الثانوي.وأضاف رئيس مجلس أمناء محافظة دمياط -في تصريحات اليوم الإثنين- أنه تم التواصل مع مدير شركة الاتصالات، تم الاتفاق على آلية للتوزيع بالمدارس على مستوى الإدارات التعليمية.وأوضح أنه يتم تخصيص مدرستين ثانوي بكل إدارة للتوزيع، وسيتم التواصل مع الطلبة من خلال صفحات المدارس الثانوية، كما كان يتم بالعام الدراسي السابق تيسيرا على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ولتخفيف الزحام أمام المكاتب.