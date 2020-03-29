رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تنقل رعاياها من بوليفيا بسبب كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 08:05 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت سفارة كوريا الجنوبية في لاباز أن 47 مواطنا كوريا غادروا بوليفيا صباح اليوم الأحد على متن طائرة أمريكية مستأجرة، بعد أن فرض البلد الواقع في جنوب أمريكا إغلاقا شاملا لحدوده، في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت السفارة - في بيان لها نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن الطائرة غادرت وعلى متنها مواطنون كوريون ومتطوعون في وكالة كوريا للتعاون الدولي.غير أن هناك شخصين اثنين من أصل 40 عضوا في جماعة تطوعية لم يتمكنا من ركوب الطائرة بسبب إصابتهما بالحمى.

وتوجهت الطائرة التي استقلها ركاب أمريكيون وكنديون وكوريون جنوبيون من مدن كوتشابامبا ولا لاباز وسانتا كروز في بوليفيا إلى مدينة "ميامي" الأمريكية أولا.. وسيعود الرعايا الكوريون إلى البلاد بشكل فردي من ميامي.

من جانبه، أوضح سفير كوريا الجنوبية في بوليفيا كيم هاك جيه أن "جميع الركاب الكوريين لديهم رحلات طيران محجوزة بالفعل من ميامي إلى كوريا الجنوبية".

وقد أغلقت بوليفيا جميع حدودها وشددت القيود على الحركة في ظل تفشي كوفيد-19 عالميا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية: تمديد تعليق العمل والرحلات الجوية حتى إشعار آخر

«بداية الحر».. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع

الصحة: 6 وفيات و40 إصابة جديدة بكورونا

منهج الصف الثالث الثانوى 2020.. وتفاصيل ومقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

الأكثر قراءة

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

الحكومة تزف بشرى عن أجهزة التنفس الصناعى (فيديو)

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

وزيرة التضامن تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

منوعات

وفاة أول رضيع جراء كورونا فى أمريكا

فيتنام تغلق أكبر مستشفياتها لتفشي كورونا

صناعة الطيران اليابانية تخسر 9.3 مليار دولار بسبب كورونا

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

مقالات الرأي
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
د.أحمد الخميسى
أنطون تشيخوف.. بطولة الأطباء
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نجم الدين الحفنى.. ذاق حلاوة الغِنى بعد شظف العيش
د.كريمة الحفناوى
فيروس كورونا التحديات والتعاون والتكاتف
المزيد

الثقافة

ننشر أسماء الأعمال الفائزة بجائزة «ابن خصيب» الثقافية

الفائزة بجائزة ابن خصيب في النقد: عملي تناول «قطط العام الفائت»

مؤسس «ابن خصيب»: الجائزة مبادرة ليواصل شباب الصعيد مساراتهم الإبداعية

محمد علام: النهوض بجائزة «ابن خصيب» مكسب كبير للصعيد