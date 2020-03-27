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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«كيميت» تعقد اجتماعها بالفيديو وتطالب باستدعاء أطباء المعاش

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:48 م
كيميت
كيميت
محمد الشريف
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عقدت مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة ندوة رقمية عبر فيديو كونفرانس، تتعلق بدور المجتمع المدني في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلا في الدكتور صلاح سلام، رئيس اللجنة الطبية.

شارك في الندوة السفيران عمرو موسى ومحمد العرابي والدكتور مصطفى الفقي والدكتور علي الدين هلال، ومها الرباط ومشيرة خطاب كمدير تنفيذي وصلاح دياب، ورؤوف سعد، ومنير فخري عبد النور.

وخلصت الندوة إلى عدد من التوصيات أبرزها:

تدريب طلبة السنة النهائية في كليات الطب في المستشفيات وكذلك التمريض العالي ليكونوا جزءًا من الفريق الطبي، ولاسيما أن عدد طلاب نهائي طب يصل إلى حوالي ٨ آلاف طالب.

واقترح المجتمعون استدعاء الأطباء على المعاش أقل من ٦٥ عامًا وعددهم غير قليل، وكذلك تجهيز المستشفيات المركزية بالمحافظات، وإعدادها بكافة المستلزمات، وتوجيه جزء من المخصصات للفريق الطبي الذي يقف في الصف الأول على خط المواجهة، إلى جانب الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة حيال الأطباء.

وأكدوا ضرورة تكليف الجمعيات والمؤسسات الخيرية المسجلة في التضامن الاجتماعي، كل في دائرته وقسمه ومنطقة عمله بسرعة حصر الأسر التي تعتمد في رزقها على العمل اليومي وتقديم المعونات الاقتصادية والاجتماعية لهم.

وطالبوا بضرورة العمل على استمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا غير المتورطين في قضايا عنف لما له من تأثير كبير على دعم الاصطفاف الوطني وكذلك تخفيف التكدس في السجون وتقليل الضرر الذي قد يحدث.

وأشاروا إلى أن المستشفيات الخاصة هي احتياطي استراتيجي للدولة.. ويمكن استخدامها عند الضرورة.. ولابد من مخاطبتها من إدارة العلاج الحر، أن تكون على استعداد لذلك عند الضرورة.

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