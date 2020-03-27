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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بسبب «كورونا».. رواية «الطاعون» تتصدر المبيعات عالميًا

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:43 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
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تسبب فيروس «كورونا»، الذي انتشر مؤخرًا في دول العالم، في زياد مبيعات رواية «الطاعون» للكاتب الفرنسي الشهير ألبير كامو، حيث تصدرت قوائم الأكثر مبيعا بعد انتشار الفيروس، وصدرت طبعة إنجليزية جديدة لها.

وجاء إصدار طبعة إنجليزية جديدة منها، تلبية للطلب المتزايد، وقد نفد المخزون منها على موقع «أمازون» مع ارتفاع المبيعات في الأسبوع الأخير من فبراير الماضي، ومارس الجاري بنسبة 150% عن الفترة نفسها من عام 2019.

وأصبحت الرواية الأكثر مبيعًا في إيطاليا، كما ارتفعت مبيعاتها في فرنسا، وفقًا لموقع إحصائيات الكتب الفرنسية بنسبة 300% عن العام السابق.

وتسرد الرواية قصة مدينة حقيقية ومرضا معينا أصاب سكان «وهران» الجزائرية بعد إغلاقها تحت الحجر الصحي، لكن تقديمه الأدبي لمجتمع معزول وتحت الحصار يبقى تحفة فنية عابرة للأزمنة والحدود.

تجسد كل شخصية رئيسية في الرواية، من الطبيب، والانتحاري، والغريب الإنساني، جانبًا مختلفًا من رد الفعل الفردي على الأزمة، وهناك تشابه كبير في وصف الكاتب لعادات سكان المدينة والتدافع المفاجئ على مواد معينة بخصائص وقائية (مثل حبوب النعناع في الرواية) والهجوم الشرس على الحكومة عندما تتحول الأمور بشكل مروع.

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