أمطار ورياح وانخفاض فى درجة الحرارة بشمال سيناء

تتعرض محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، لسقوط أمطار مع رياح وانخفاض في درجة الحرارة، مما أدى إلى خلو الشوارع من المارة وأثر على الأسواق والحركة التجارية وباقي مظاهر الحياة العامة، حيث لزم معظم المواطنين منازلهم بسبب حالة الطقس البارد، وأيضًا تنفيذًا للتعليمات الصادرة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.وتواصل غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة متابعتها لحالة الطقس والظروف الجوية، بالإضافة إلى التواصل مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات المعنية للأخطار بحدوث أي طوارئ.