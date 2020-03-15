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توك شو

خالد أبو بكر: صحة المصريين أمانة لدى القوات المسلحة

الأحد 15/مارس/2020 - 10:28 م
خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
أحمد عبد الرازق
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علق الإعلامي خالد أبو بكر على تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اليوم اصطفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا: "إن الجيش بمثابة بنك الشعب يلجأ إليه الأخير في أوقات الأزمات حيث تكون القوات المسلحة جاهزة وحاضرة وقادرة على الدعم وتغطية النواقص".

وقال أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المُذاع على فضائية "ON" أن القوات المسلحة موجودة وقت الشدة، مشيرًا إلى أن اصطفاف اليوم بالقوات المسلحة سبب حالة من الاطمئنان لدى الناس والشعب.

وتابع: "مين في المنطقة عمل اللي احنا عملناه ومين في المنطقة جيشه وراء شعبه بهذا الشكل"، مؤكدًا أن صحة المصريين ليست فقط لدى المؤسسات المدنية بل هي أيضًا أمانة لدى القوات المسلحة.

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