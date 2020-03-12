إصابة علي ولايتي مستشار خامنئي بفيروس كورونا

أفادت مصادر إيرانية، مساء اليوم، بإصابة علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي بفيروس كورونا المستجد.وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية في وقت سابق اليوم تسجيل 75 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 429.وقالت الوزارة إنها رصدت 1075 حالة إصابة جديدة بمرض كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة مما يعني أن إجمالي عدد المصابين في البلاد 10075.وطلبت إيران مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، لدعمها في مكافحة الجائحة التي يسببها فيروس كورونا.