حفيد عبدالوهاب: موسيقار الأجيال ألّف 2000 لحن واقتبس في 13 فقط

قال عمر محمد خليل، حفيد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، إن الموسيقار الراحل كان يقتبس في بعض ألحانه، وهو أمر متعارف عليه ويحدث بين الموسيقيين، مشيرا إلى أن عبدالوهاب ألف ما يقرب من 2000 لحن، وما قيل عنه إنه اقتبس في 13 لحنًا فقط.وواصل حفيد موسيقار الأجيال، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن عبدالوهاب لم يسرق ألحانا ونسبها لنفسه، مشيرا إلى أن الموسيقار الراحل بدأ في بعض ألحانه بمقطوعات لبيتهوفن، ثم انتقل إلى ألحان خاصة به لا علاقة لها ببيتهوفن على الإطلاق ومن تأليفه الخاص.واستكمل أن عبدالوهاب، قد يكون لجأ للاقتباس للفت انتباه المستمعين، ولكن لم يسرق أي ألحان.