بريطانيا تتوعّد إيران: سنحاسبكم على خرق القوانين الدولية

قال وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب، إنه لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي، وسيتم محاسبة طهران على تصرفاتها وخرقها للقوانين الدولية، بحسب العربية نت.أضاف راب أنه من الضروري على النظام الإيراني وقف زعزعة استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن إيران تزعزع المنطقة لأفعالها في سوريا والعراق ومضيق هرمز.من ناحيته، قال وزير خارجية بريطانيا: "بحثنا مع القيادة السعودية رؤية 2030 والفرص التجارية بيننا وتشاورنا مع المملكة في التهديدات الإيرانية في المنطقة".وعن الأوضاع في سوريا، قال دومينيك إن النظام في دمشق سبب التصعيد في سوريا، ونحن نسعى لحل لنهاية مصدر الأزمة في سوريا المتمثل بنظام الأسد.