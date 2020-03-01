الجيش الإسرائيلي: 150 جنديًا في الحجر الصحي خوفًا من «كورونا»

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن هناك 150 جنديًا في الحجر الصحي خشية إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأكد المتحدث أن الجنود المعزولين بينهم عائدون من قضاء عطلة في الخارج، أو تعاملوا مع الوفد السياحي الكوري الجنوبي، الذي كان من بينهم مصابون بـ"كورونا".وأوضح أنه من المحتمل أن يتم نقل نحو 300 جندي آخر إلى الحجر الصحي، عادوا من إيطاليا بدءًا من 14 فبراير الماضي.وارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في إسرائيل لسبعة أشخاص، وعشرات المشتبه بأنهم حاملين للفيروس.وكانت وزارة الصحة قد حذرت الإسرائيليين الذين يريدون السفر إلى كوريا الجنوبية واليابان بسبب مخاوف من إصابتهم بالفيروس، وتم اتخاذ قرار بمنع دخول السائحين الذين زاروا إحدى الدولتين خلال الـ14 يومًا الماضية إلى إسرائيل، وأشارت الوزارة إلى أن ذلك القرار كان ساريًا على السياح الكوريين الجنوبيين، وسيبدأ سريانه منذ صباح الإثنين على سائحي اليابان.