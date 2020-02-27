وفاة جدة الفنانة راندا البحيري

أعلنت الفنانة راندا البحيري، عن وفاة جدتها في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".وقالت راندا في نعيها: "البقاء لله إن لله وإن إليه راجعون جدتي روض حسن في ذمة الله".وأضافت: "ربنا يجمعنا بيكي علي خير يا حبييتي"، وحصدت تغريدتها على العديد من تعليقات النجوم التي واستها في وفاة جدتها.من ناحية أخرى، تشارك البحيري خلال الوقت الحالي في مسلسل "الأخ الكبير"، والذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبدالعزيز، أحمد إمام وزينة منصور.