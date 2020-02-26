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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شرطة المسطحات تشن حملة أمنية لتطهير مجرى النيل

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:53 ص
شرطة المسطحات
شرطة المسطحات
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شنت شرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 25 سيارة؛ لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات انبعاث أدخنة كثيفة بالمخالفة لقانون البيئة، بنطاق محافظة الجيزة.

وفى مجال حماية البيئة ومكافحة المنشآت الصناعية المخالفة، تم ضبط شركة ارتكبت مخالفة التخزين غير الآمن من المخلفات الخطرة، التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة، عدم اكتمال سجل المواد والمخلفات الخطرة.

التخلص غير الآمن من الزيوت المعدنية المستهلكة والمخلفات الصلبة، عدم التخزين الآمن للكيماويات بالمصنع، عدم التخزين الآمن للمخلفات الصلبة، وعدم اكتمال سجل الحالة البيئية بالمخالفة لقانون البيئة.

وضبط 89 قضية متنوعة في مجال الثروة السمكية، وضبط 10 قضايا متنوعة بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، وضبط 4 قضايا متنوعة بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية وقانون الصرف والرى.

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