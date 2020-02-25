مدرب «صن داونز» قبل مباراة الأهلى: نعلم ما سيحدث فى جنوب إفريقيا

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أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، أنه لا يريد الخسارة أمام الأهلي بفارق أكبر من هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.ويلتقي الأهلي مع صن داونز الجنوب إفريقي في السادسة مساء يوم السبت المقبل ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة.