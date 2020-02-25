5 مارس.. انطلاق أولى حلقات «ما وراء البرنامج»

يستعد الإعلامي محمد نشأت لتقديم أولى حلقات برنامج "ما وراء البرنامج" حيث تنطلق أولى حلقاته فى 5 مارس المقبل على شاشة قناة النهار.وطرحت قناة النهار البرومو الخاص بالعمل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وحقق البرومو نسبة مشاهدة عالية فور طرحه حيث اعتمد على أسلوب جديد فى تقديم العمل.برنامج "ما وراء البرنامج" من تقديم محمد نشأت وإخراج هاني حمدي، وهو برنامج ساخر يتناول المواضيع الاجتماعية والسياسية والفنية والرياضية بشكل جديد وجذاب، ويواكب الأحداث الجارية والتي تهم المشاهدين، وهو ثاني تجربة تقديم برامج تليفزيونية للإعلامي محمد نشأت، بعد تقديمه برنامج "أنا مصر" على شاشة التليفزيون المصري، وبعد نجاح برنامجه الإذاعي "إفصل وإسمع" على إذاعة 9090.وهذا البرنامج هو أحد البرامج الجديدة التي تنوي قناة النهار إطلاقها في نهاية العام الحالي وبداية العام القادم، لإثراء شاشتها وإسعاد جمهورها والذي يعد بالملايين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتثبت دائمًا تصدرها للقنوات المصرية من حيث نسب المشاهدة.