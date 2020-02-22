الديهى عن تصنيع السيارة المليون بالمغرب: «صنعنا اللودر»

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تصنيع دولة المغرب للسيارات، لافتًا إلى أن المغرب احتفلت بتصنيع السيارة رقم مليون، مشيرًا إلى أنه يجب علينا في مصر اقتحام هذه الصناعة، خاصة أننا تمكنا من تصنيع اللودر.وأضاف الديهي، خلال برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن"، أننا نستطيع تصنيع السيارات لكن يجب علينا التركيز، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ذكر أننا نريد أن ننشئ مصانع وشركات وبراءات اختراع لكي نغير تفكيرنا وواقعنا وطريقة إدارتنا للأمور، معلقًا: "كفانا روتين".وتابع: المغرب نجحت في تصنيع السيارات واحتفلت بإنتاج السيارة المليون.