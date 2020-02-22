«المالية»: 0.5% زيادة في الإيرادات بالنصف الأول من 2019-2020

وصل إجمالي الإيرادات خلال الفترة "يوليو-ديسمبر" 2019-2020 إلى 390.117 مليار جنيه، مقارنة بـ388.263 مليار جنيه بالعام المالي السابق، بنسبة زيادة 0.5%، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية.وأرجعت وزارة المالية، التطور في معدل الإيرادات إلى الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها على المصالح الإيرادية، ومنها ما تم في مصلحة الضرائب لتطبيق الميكنة الشاملة للمنظومة الضريبية تجنبا لتأثير العنصر البشري، واشتملت الخطة على تطوير أساليب وإجراءات العمل الضريبي باستخدام التكنولوجيا وإصلاح البنية التكنولوجية وقواعد البيانات والعديد من مشروعات الميكنة ورفع كفاءة وفعالية أنظمة الخدمات الضريبية المميكنة.وتمثلت أهم مشروعات التطوير التكنولوجية في مشروع ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية، والفاتورة الإلكترونية، والإيصالات الإلكترونية، ومشروع الإقرارات الضريبية المميكنة، ومشروع ميكنة أعمال لجان الطعن الضريبي، ومشروع تكويد السلع والخدمات، ومنظومة التحصيل الإلكتروني للمتحصلات الحكومية المصرية.وتابعت، أنها عدلت بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وإعفاء الممولين من مقابل التأخير، ومشروع قانون تنظيم المعاملة الضريبية للإعلانات التي تنشر على مواقع الإنترنت المختلفة، مشروع قانون تنظيم الفاتورة الضريبية، ومشروع قانون المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية، ومشروع قانون تنظيم الرقابة على متحصلات ضريبة القيمة المضافة، ومشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.