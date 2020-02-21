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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة» تشارك فى معرض خيرى للحرف سيدات مصر بالغربية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:18 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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شاركت وزارة القوى العاملة في افتتاح المعرض الخيري للحرف اليدوية لسيدات مصر، بنادي المعلمين بطنطا بمحافظة الغربية، الذي يقام على مدار يومين ويضم أعمالا يدوية لسيدات مصر من جميع المحافظات، والذي نظمته جمعية "عظيمات مصر".

افتتح الملتقى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، وفتحي دسوقي وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وعزت عمران مدير عام إدارة التشغيل بالوزارة، والنائبة غاده عجمي رئيس جمعية عظيمات مصر، والنائبة سحر عتمان.

وتأتي مشاركة الوزارة من خلال اتفاقها مع الجمعية للتعاون والتنسيق لتدريب وتأهيل الشباب والفتيات لتأهيلهم للعمل في كل المجالات، لإلحاقهم للعمل بالشركات والمصانع أو عمل مشروع صغير يوفر لهم "حياة كريمة".

وأكدت النائبة غادة عجمي، أن هدفها تدريب الشباب ليصبحوا نخبة في كل المجالات السياسية والاجتماعية لرفع المستوى المعيشي لهم من خلال التدريب على الحرف اليدوية، وغيرها من مشاريع خاصة وصغيرة.

وأشارت إلى أنه من المنتظر أن تنطلق في جميع محافظات مصر عقب نهاية معرض الغربية، وأن هذا المعرض الخيري الاقتصادي يُعد خطوة من خطوات خارطة الطريق، وبداية لعودة الصناعات اليدوية المحلية والاهتمام بها.

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