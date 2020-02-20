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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تفاصيل مهرجان المنصورة الرقمى لطلاب الجامعة (فيديو)

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:31 م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
هدير شعراوي
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قال الدكتور محمد عطية، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، إنه وللمرة الأولى سيكون هناك نشاط طلابي رقمي داخل الجامعات، من خلال مهرجان المنصورة الرقمي.

وأضاف عطية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية " Ten"، أن الوافدين لديهم فرصة للمشاركة في النشاط، الذي يهدف لتنمية الإبداع لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن الطالب الجامعي لم ينخفض ذوقه كما يشاع.

وتابع نائب رئيس جامعة المنصورة، أن مجلس الجامعة وافق مؤخرًا على دمج المراكز والوحدات والأقسام ذات الصلة بالتحول الرقمي بالجامعة، تحت مسمى المجلس الأعلى للتحول الرقمي، في إطار التحول إلى جامعة ذكية، وتغيير مسمى مركز الحساب العلمي بالجامعة إلى مركز التدريب الرقمي، لأداء رسالته في العملية التدريبية للدورات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

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