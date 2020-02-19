«الفنون الإبداعية والتذوق الفني».. محاضرة بثقافة الشرقية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الشرقية، حيث عقد بيت ثقافة مشتول السوق محاضرة بعنوان "أثر القيم الأخلاقية فى تعليم الشباب" ألقتها مسئولة النشاط تناولت فيها أهمية التربية الأخلاقية فهي خير وسيلة للقضاء على مشكلة ازدياد الجرائم والانحرافات بجميع أشكالها وألوانها لأن وظيفة التربية الأخلاقية بناء جيل ملتزم بالخير متجنب للشرور والجرائم الناشئة عن شرور الروح الإجرامية، وإنها ضرورية لتحقيق التماسك والتجانس الاجتماعي لتحقيق النهضة الاجتماعية القوية.كما نظم قصر ثقافة الزقازيق محاضرة عن "الفنون الإبداعية والتذوق الفني"، حيث تعتبر مشكلة الإبداع الفني من أعمق المشكلات حيث ترتبط بالأعمال الدفينة للفنان والتي انبثق عنها عمله الفني، كما أنها تمثل أهم مسائل الفن باعتبار أن الإبداع ابتكار يتم عن أصالة تنم عن عبقرية تكشف عن عظمته، ويعد الإبداع الفني المقدمة لدراسة التذوق الفني على أسس سليمة، كما نفذ القصر ورشة لتصميم محفظة من الجلد بنادي المرأة.ضمن المحاضرات التوعوية عقد قصر ثقافة العاشر من رمضان محاضرة عن "كيفية قضاء وقت الفراغ" تناولت أوقات الفراغ وطرق استثمار وقت الفراغ وطرق استغلال أوقات الفراغ وفوائده وما يتحقق من استغلال أوقات الفراغ وأهمية الوقت عند الإنسان الناجح هو من يُحسِن استغلال الوقت، ويعرف كيف يُدير وقته وينظّمه، ويغتنم أوقات فراغه في أعمالٍ تعود عليه بالنجاح والتقدم، وقضاء الوقت في ممارسة بعض الهوايات والأنشطة الرياضية وكذلك الدخول في دورات تدريبيّة تصقل شخصية الفرد.وناقشت مكتبة الشيخ علي يوسف البوز كتاب "أيوب" تأليف محمد برانق، ويتناول قصة سيدنا أيوب والنعم التي أنعمها الله عليه من زوجات وأبناء وقصور ثم ابتلاه الله في ماله وأولاده ولم يبقي معه غير زوجته واحدة فكان سيدنا أيوب يحمد ربه علي ما أصابه، كما ناقشت مكتبة البيروم كتاب "صحة العائلة والأمراض الشائعة" تأليف دكتور سمير غويبة، ويقدم الكتاب أهم عناصر مرض السرطان وهل هناك علاقة بين تلوث البيئة وارتفاع معدلات الإصابة بهذا المرض اللعين.وضمن الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، عقدت مكتبة الغار محاضرة بعنوان "تعليم لغة الإشارة" أوضحت أهمية تعلم لغة الإشارة لتسهيل العامل مع التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوعية الحاضرين والمستفيدين بلغة الإشارة، كما بينت بعض الإشارات الشائعة للاستخدام في الحياة اليومية.