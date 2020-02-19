غدًا.. افتتاح الفن حياة» بجامعة عين شمس

تنظم دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع جامعة عين شمس معرضا للفنون التشكيلية بعنوان "الفن حياة"، ويضم أعمالا متنوعة لـ 100 مبدع مصري من مختلف الأجيال والمدارس، ويفتتح صباح غد الخميس بقاعة الفنون التشكيلية بجامعة عين شمس ويستمر حتي 27 فبراير الجاري.كما تقام ندوة ثقافية فى الواحدة ظهر اليوم الختامى الخميس 27 فبراير، وتأتي ضمن فعاليات النشاط الفكري والثقافي لدار الأوبرا، وتستضيف الدكتور أحمد عبد الله استشاري الطب النفسي، الفنان والكاتب حسين نوح وتديرها الإعلامية علا شوشة.يأتى المعرض في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين دار الأوبرا المصرية وجامعة عين شمس والهادف إلى النهوض بالوجدان وتنمية الحس الفني لدى طلاب الجامعة واستثمار طاقاتهم باعتبارهم ذخيرة المستقبل.