الأرصاد: طقس اليوم شديدة البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحري يشهد طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلًا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا والرياح نشطة .





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى





القاهرة الصغرى 10 والعظمى 17





شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 17





طنطا الصغرى 11 والعظمى 17





دمنهور الصغرى 12 والعظمى 17





الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 18





بلطيم الصغرى 11 والعظمى 17





مطروح الصغرى 10 والعظمى 17





السلوم الصغرى 09 والعظمى 16





سيوة الصغرى 08 والعظمى 18





بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 16





دمياط الصغرى 12 والعظمى 17





الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 17





الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 18





السويس الصغرى 11 والعظمى 18





العريش الصغرى 11 والعظمى 17





رفح الصغرى 09 والعظمى 16





رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 19





نخل الصغرى 03 والعظمى 17





نويبع الصغرى 15 والعظمى 19





طابا الصغرى 13 والعظمى 17





كاترين الصغرى 00 والعظمى 16





الطور الصغرى 13 والعظمى 18





شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 25





الغردقة الصغرى 12 والعظمى 23





مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 23





الفيوم الصغرى 09 والعظمى 18





بني سويف الصغرى 10 والعظمى 18





المنيا الصغرى 08 والعظمى 19





أسيوط الصغرى 08 والعظمى 20





سوهاج الصغرى 08 والعظمى 21





قنا الصغرى 09 والعظمى 22





الأقصر الصغرى 12 والعظمى 22





أسوان الصغرى 13 والعظمى 23





أبوسمبل الصغرى 16 والعظمى 23





الوادي الجديد الصغرى 10 والعظمى 22





شلاتين الصغرى 16 والعظمى 25





أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 25





حلايب الصغرى 18 والعظمى 23



