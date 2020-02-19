رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأرصاد: طقس اليوم شديدة البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:38 ص
جريدة الدستور
عبدالهادي أبوطالب
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحري يشهد طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلًا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا والرياح نشطة .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 10 والعظمى 17

شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 17

طنطا الصغرى 11 والعظمى 17

دمنهور الصغرى 12 والعظمى 17

الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 18

بلطيم الصغرى 11 والعظمى 17

مطروح الصغرى 10 والعظمى 17

السلوم الصغرى 09 والعظمى 16

سيوة الصغرى 08 والعظمى 18

بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 16

دمياط الصغرى 12 والعظمى 17

الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 17

الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 18

السويس الصغرى 11 والعظمى 18

العريش الصغرى 11 والعظمى 17 

رفح الصغرى 09 والعظمى 16

رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 19

نخل الصغرى 03 والعظمى 17 

نويبع الصغرى 15 والعظمى 19 

طابا الصغرى 13 والعظمى 17 

كاترين الصغرى 00 والعظمى 16

الطور الصغرى 13 والعظمى 18 

شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 25

الغردقة الصغرى 12 والعظمى 23

مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 23

الفيوم الصغرى 09 والعظمى 18

بني سويف الصغرى 10 والعظمى 18

المنيا الصغرى 08 والعظمى 19

أسيوط الصغرى 08 والعظمى 20

سوهاج الصغرى 08 والعظمى 21

قنا الصغرى 09 والعظمى 22

الأقصر الصغرى 12 والعظمى 22 

أسوان الصغرى 13 والعظمى 23 

أبوسمبل الصغرى 16 والعظمى 23 

الوادي الجديد الصغرى 10 والعظمى 22

شلاتين الصغرى 16 والعظمى 25

أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 25 

حلايب الصغرى 18 والعظمى 23

رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 23

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

إنذاران لـ«شاكر» و«زكى» لإيقاف محمد رمضان عن التمثيل والغناء

منذ حوالي 20 ساعة

بعد تهديدها بالانتحار.. هاشتاج «أدعم منى فاروق» يتصدر «تويتر»

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي يكلف المحافظين بإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة

منذ حوالي 10 ساعات

«الصحة» تفجر مفاجأة عن تسجيلات «واتساب» الصوتية حول «كورونا»

الصور

image description

الإله «باستيت» على ضفاف ترعة المريوطية (فيديو)

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

الأكثر قراءة

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

الأرصاد: طقس اليوم شديدة البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

إصابة سائح صيني بإعياء على قطار بأسوان.. ونقله لـ«الحميات»

«الصحة» تفجر مفاجأة عن تسجيلات «واتساب» الصوتية حول «كورونا»

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

6 علامات تنذر بتعرضك لحالة طبية قاتلة

لضحايا الأرق.. 5 طرق للحصول على نوم عميق

دراسة: السلوك المعادى للمراهقين يكشف اعتلالًا دماغيًا

الرجال أكثر عرضة للوفاة بـ«كورونا»

منوعات

رغم انتحار حبيبته السابقة.. هاري ستايلز يقدم عرضًا غنائيًا

أفضل الأزياء الإماراتية فى أسبوع الموضة بلندن (صور)

السفير المصري بالإمارات يزور مقر بعثة الزمالك

الكويت الثانية عالميًا في معدل إجراء عمليات السمنة

مقالات الرأي
ماجد حبته
إرهابى بدرجة وزير!
د.مينا بديع عبدالملك
خيرًا أن تكون بلا رأس
ثروت الخرباوي
كيف يتلاعب الإخوان بجلال الموت
منى رجب
المرأة فى البرلمان المقبل
المزيد

الثقافة

مركز «دال» يستضيف ندوة «ماسبيرو قصة مبنى».. الليلة

صدور كتاب «نوفاسين..عصر الذكاء الفائق» في نسخته العربية

عرض الأرشيف الفوتوغرافي بين القاهرة ولندن بمكتبة الأسكندرية.. اليوم

مكتبة مصر الجديدة تحيي ذكرى مولد شاعر الجغرافيا