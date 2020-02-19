رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«نيران جورجيا» تشعل المسرح الكبير بالأوبرا.. اليوم

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:54 ص
«نيران جورجيا» تشعل
«نيران جورجيا» تشعل المسرح الكبير بالأوبرا
نضال ممدوح
طباعة
تستضيف دار الأوبرا المصرية٬ فرقه الباليه الملكى القومى الجورجية٬ لتقديم عرض «نيران جورجيا» في 5 حفلات صباحية ومسائية على المسرح الكبير٬ وذلك فى الحادية عشر صباحا والثامنة مساء اليوم الأربعاء.

وتضم الفرقة 50 عارضًا محترفًا يؤدون مجموعة من التابلوهات الفلكلورية الراقصة تجمعها فكرة فنية واحدة تعبر عن اسم العرض٬ وتحمل المشاهد فى رحلة إلى جورجيا القديمة٬ عاكسة طابع مجتمعها الفريد فى شكل يتميز بالإبهار وتكامل العناصر الفنية من ملابس٬ ديكور، إضاءة٬ موسيقى، ومدعم بتقنيات تكنولوجية حديثة منها: رقصة النبلاء، ورقصة المحاربين، والمبارزة، والسير فى مدينه تبليسى القديمة، والتاجر المضحك، والخدعة٬ وأمطار الربيع، والتنافس والرقصة الأخيرة.

يذكر أن فرقة الباليه الملكي القومي بجورجيا٬ تحت قيادة جيلا بوتسخيشفلي ومايا كيكنادس قدمت عروضا على أشهر المسارح العالمية فى 80 دولة على مدار 30 عاما وشهدها أكثر من 40 مليون مشاهد.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

«سامحونى».. مفاجآت فى فيديو تهديد بالانتحار لـ منى فاروق

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي يكلف المحافظين بإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة

منذ حوالي 10 ساعة

الباز يستعرض 3 تسجيلات صوتية تكشف محاولة الإخوان إرهاب المواطنين بـ«كورونا»

منذ حوالي 14 ساعة

الطيار الموقوف يتقدم بالتماس لوزير الطيران ومجلس النواب

الصور

image description

الإله «باستيت» على ضفاف ترعة المريوطية (فيديو)

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

الأكثر قراءة

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

إصابة سائح صيني بإعياء على قطار بأسوان.. ونقله لـ«الحميات»

إنذاران لـ«شاكر» و«زكى» لإيقاف محمد رمضان عن التمثيل والغناء

«حولوا السبورة الذكية إلى رقيعة».. قصة فيديوهات الرقص بمدرسة في المنوفية

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

6 علامات تنذر بتعرضك لحالة طبية قاتلة

لضحايا الأرق.. 5 طرق للحصول على نوم عميق

دراسة: السلوك المعادى للمراهقين يكشف اعتلالًا دماغيًا

الرجال أكثر عرضة للوفاة بـ«كورونا»

منوعات

رغم انتحار حبيبته السابقة.. هاري ستايلز يقدم عرضًا غنائيًا

أفضل الأزياء الإماراتية فى أسبوع الموضة بلندن (صور)

السفير المصري بالإمارات يزور مقر بعثة الزمالك

الكويت الثانية عالميًا في معدل إجراء عمليات السمنة

مقالات الرأي
ماجد حبته
إرهابى بدرجة وزير!
د.مينا بديع عبدالملك
خيرًا أن تكون بلا رأس
ثروت الخرباوي
كيف يتلاعب الإخوان بجلال الموت
منى رجب
المرأة فى البرلمان المقبل
المزيد

الثقافة

مركز «دال» يستضيف ندوة «ماسبيرو قصة مبنى».. الليلة

صدور كتاب «نوفاسين..عصر الذكاء الفائق» في نسخته العربية

عرض الأرشيف الفوتوغرافي بين القاهرة ولندن بمكتبة الأسكندرية.. اليوم

مكتبة مصر الجديدة تحيي ذكرى مولد شاعر الجغرافيا