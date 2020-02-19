«نيران جورجيا» تشعل المسرح الكبير بالأوبرا.. اليوم

تستضيف دار الأوبرا المصرية٬ فرقه الباليه الملكى القومى الجورجية٬ لتقديم عرض «نيران جورجيا» في 5 حفلات صباحية ومسائية على المسرح الكبير٬ وذلك فى الحادية عشر صباحا والثامنة مساء اليوم الأربعاء.وتضم الفرقة 50 عارضًا محترفًا يؤدون مجموعة من التابلوهات الفلكلورية الراقصة تجمعها فكرة فنية واحدة تعبر عن اسم العرض٬ وتحمل المشاهد فى رحلة إلى جورجيا القديمة٬ عاكسة طابع مجتمعها الفريد فى شكل يتميز بالإبهار وتكامل العناصر الفنية من ملابس٬ ديكور، إضاءة٬ موسيقى، ومدعم بتقنيات تكنولوجية حديثة منها: رقصة النبلاء، ورقصة المحاربين، والمبارزة، والسير فى مدينه تبليسى القديمة، والتاجر المضحك، والخدعة٬ وأمطار الربيع، والتنافس والرقصة الأخيرة.يذكر أن فرقة الباليه الملكي القومي بجورجيا٬ تحت قيادة جيلا بوتسخيشفلي ومايا كيكنادس قدمت عروضا على أشهر المسارح العالمية فى 80 دولة على مدار 30 عاما وشهدها أكثر من 40 مليون مشاهد.