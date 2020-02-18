بـ نظارة غريبة.. إطلالة جديدة لـ منة فضالى

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها بصورة من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".وظهرت منة ترتدي نظارة شمس غريبة الشكل، وفستان سواريه أسود، واعتمدت مكياجًا هادئًا.يذكر أن منة فضالي تستعد لتصوير مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2"، الذي من المقرر عرضه خارج ماراثون رمضان 2020.