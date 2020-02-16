سؤال على قناة رسمية تركية: «القدس عاصمة سويسرا أم إسرائيل؟»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يدغدغ مشاعر العرب والمسلمين بالحديث عن قضية القدس وفلسطين، بينما قناته الرسمية تعلم الأطفال أن القدس عاصمة إسرائيل.وعرض موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، فيديو لمسابقة أطفال على قناة "تي أر تي"، قناة التليفزيون التركي الرسمية، وكان السؤال القدس عاصمة سويسرا أم إسرائيل؟.وعقب موسى: "الأتراك معندهمش فلسطين ولا القدس عاصمة فلسطين، حاجة واحدة علمها لهم أردوغان أن القدس عاصمة إسرائيل، لم يتعلموا أن إسرائيل تحتل فلسطين".