أسامة هيكل: يجب التوقف عن نشر ثقافة القبح

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، في تصريحات صحفية له، إنه يجب التوقف عن نشر ثقافة القبح حتى لو كان لها متابعين أو مهتمين، مشددا على أن دور الإعلام نشر الثقافة والوعي والارتقاء بالذوق العام.يذكر أنه سادت حالة من الاستياء والغضب بين بعض المصريين، على خلفية إقامة حفل لمطرب المهرجانات حسن شاكوش في استاد القاهرة الدولي، الجمعة، للاحتفال بعيد الحب.من جانبه قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إنه يوجد شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة، بسبب ما يسمى أغاني المهرجانات والتي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير منها.وأكد أنه لا يقبل ما حدث مؤخرا من تجاوز بالألفاظ في حفل أقيم باستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش والتعدي بكلمات تخالف العرف القيمي، وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصري وأنه ومجلس النقابة سيعيدون النظر في كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع.