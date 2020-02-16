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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«ماتسبنيش» لـ آمال ماهر تحقق المليون مشاهدة الأولى على «يوتيوب»

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:36 م
آمال ماهر
آمال ماهر
حسين الجندي
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حقق فيديو كليب "ماتسبنيش" لآمال ماهر المليون مشاهدة الأولى على يوتيوب، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، ومن إنتاج شركة فيولين، والفيديو كليب تم تصويره في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات أوداباسي"، وتم طرحها تزامنا مع عيد الحب 2020.

وأشعلت الفنانة آمال ماهر، حفل "ليلة عيد الحب" الذي أحيته يوم الجمعة 14 فبراير 2020 في مسرح الماركي بكايرو فيستفال سيتي بالتجمع الخامس، وقدمت مجموعة من أروع أغانيها وفاجئت الجمهور بدويتو أغنية "قالوا بالكتير" مع تامر عاشور وقدمت أغنية جديدة بعنوان "أنت وحدك" والتي تفاعل معها الجمهور وعبروا عن إعجابهم الشديد بها، كما غنت لأول مرة أغنيتها الجديدة "ماتسبنيش" بالإضافة إلى العديد من الأغاني.

يذكر ان آخر ألبومات الفنانة آمال ماهر، جرى طرحه في يناير 2019 بعنوان "أصل الأحساس" من إنتاج شركة "فيولين"، وضم 16 أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تامر حسين – أمير طعيمة – خالد تاج الدين – نادر عبد الله – أيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى – خالد عز – تامر علي – تامر عاشور – محمد النادي – مدين – ياسر ماجد، كما تعاونت مع العديد من الموزعين الموسيقيين منهم الموزع الموسيقي العالمي "AR Rahman" الحائز على جائزة أوسكار، وTaskin Sabah وIsmail Tunçbilek وLuis Robisco وطارق مدكور ونادر حمدي وتميم وهادي شرارة ونابلسي.

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