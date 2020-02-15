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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

إطلاق المدرسة الهاشمية للحديث بالسيدة زينب (صور)

السبت 15/فبراير/2020 - 11:20 م
المدرسة الهاشمية
المدرسة الهاشمية
أميرة العناني
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أعلن الدكتور محمد أبوهاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، إطلاق المدرسة الهاشمية للحديث، مساء اليوم السبت، وذلك بمقر الطريقة الهاشمية بمنطقة السيدة زينب.

ومن ناحيته؛ قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن المسلمين الأوائل وفي العهد النبوي وعهد الصحابة لم يكون لهم جامعة أو معاهد وإنما كانت توجد مجالس يجتمع فيها الرسول ويجلس الناس حوله ويسألونه ويجيبهم وحتى النساء حيث جاءت في ذات مجلس إحدى السيدات وقالت يا رسول الله اجعل لنا يوما فخصص لهم يوما.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أنه لا حياء في الدين، لافتا إلى أن المرأة مكلفة بنقل "فقه المرأة" لغيرها، لأن الداعية الرجل لا يستطيع توصيل الرسالة وشرح الأحكام للسيدات كما تستطيع المرأة.

وأوضح أن مدارس الحديث ظهرت بعد عهد الرسول في مكة والمدينة وبلاد الشام ومصر وشهدت تطورات كثيرة، والآن استطاع الدكتور محمد أبو هاشم أن يستعيد من ذاكرة التاريخ الإسلامي واستحضار ما كان عليه المسلمون الأوائل وعودة مدرسة الحديث والتي تعتبر استعادة لمجد الإسلام القديم.

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