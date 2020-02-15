تامر مرسي يتعاقد مع وحيد حامد: «انتظرونا»

أعلن المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن التعاقد مع المؤلف والكاتب الكبير وحيد حامد، على عمل فني جديد، ولم يكشف عن تفاصيل هذا التعاون.وكتب تامر مرسي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "Soon isA".وكان تامر مرسى، قد كشف مؤخرًا عن برومو خاص بتطوير التليفزيون المصري قريبًا، في إطار تطوير القناة الأولى والقناة الفضائية في ماسبيرو.وظهر خلال البرومو، الإعلامي وائل الإبراشي وأحمد عبدالصمد وناردين فرج وأميمة تمام ورغدة مسعد أبوليلة ودينا عصمت ومصطفى ميزار وسحر ناجي ونهى توفيق.ويوجد بروتوكول تعاون بين المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة الوطنية للإعلام، والذي يتم بمقتضاه تطوير القناة الأولى والقناة الفضائية في ماسبيرو.