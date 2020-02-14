رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الثلاثاء.. أتيليه القاهرة يستضيف ندوة لمناقشة رواية «حصن الزيدي»

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:11 م
حصن الزيدي
حصن الزيدي
حسام الضمراني
طباعة
يستضيف أتيليه القاهرة، الثلاثاء المقبل، ندوة أدبية لمناقشة رواية "حصن الزيدي" للأديب اليمني "الغربي عمران".

يدير الندوة الأديب المصري "أسامة ريان"، ويناقش الرواية كل من: النقاد د. سمير مُندي، د هويدا صالح، د. هاني الصلوي، والروائي الكبير "سيد الوكيل"، بحضور الروائي اليمني "الغربي عمران".

تعقد الندوة بحضور عدد من الأدباء، في السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، أتيليه القاهرة بشارع كريم الدولة المتفرع من طلعت حرب بوسط البلد، ثم يختتم اللقاء بتوقيع الرواية.

كانت قد صدرت مؤخرا في العاصمة اللبنانية بيروت، عن دار نوفل للنشر والتوزيع، رواية "حصن الزيدي" للروائي والناقد اليمني "محمد الغربي عمران"، وهي الرواية الفائزة بالمركز الثاني في جائزة "راشد بن حمد الشرقي" لعام 2019، فئة الرواية للكبار.

وتتمحور الرواية حول أوضاع الحرب المتكررة في اليمن والقوى التي دوما ما تذكي تلك الحروب وهو رجال الدين والتمذهب ومشايخ القبائل، مستغلين جهل العوام كوقود لتلك الحروب العبثية، تسلط الضوء على أثر القبلية ومستخدمي المذهبية، ممن يستغلوا قلة وعي العوام الذين هم وقود الصراعات وأكبر ضحاياها؛ وذلك يبرز عنصر الدين بجلاء كمحرك للفتن ومذكي للعنف والتسلط.

جدير بالذكر أن "محمد الغربي عمران" هو كاتب قصة قصيرة، روائي، وسياسي يمني، معروف بروايته المثيرة للجدل مصحف أحمر. وهو أيضا وكيل سابق لصنعاء، ولد في ذمار ودرس التاريخ في الجامعة وحصل على درجة الماجستير في هذا التخصص، ومن أبرز أعماله:" الشراشف، مصحف أحمر، مملكة الجواري، الطريق إلى مكة".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

«بقعة دم على شبشب» تكشف جريمة ذبح شاب لخاله

منذ حوالي 4 ساعات

درجات الحرارة على المحافظات غدًا السبت.. والقاهرة 11

منذ ساعة و 21 دقيقة

استبعاد شيكابالا من تشكيل الزمالك أمام الترجى

منذ حوالي 20 ساعة

قصر العيني يوضح مدى خطورة فيروس يارا

الصور

image description

كوبرى قصر النيل متلقى الأحبة فى «الفلانتين» (صور)

image description

مهرجان أسوان يكرم ناهد شوقي وليلى السايس ورحمة منتصر (صور)

image description

وزيرة الثقافة ونجوم الفن في حفل تأبين المخرج محسن حلمي

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

«بقعة دم على شبشب» تكشف جريمة ذبح شاب لخاله

السوبر الإفريقى.. موعد مباراة الزمالك والترجى والقنوات الناقلة

درجات الحرارة على المحافظات غدًا السبت.. والقاهرة 11

إنفوجراف

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

«قررت أكره عبدالحليم حافظ».. سبب كراهية سعاد حسنى لـ العندليب قبل وفاته

قصة ممثلة إغراء تابت في الكعبة.. بعدما أصبحت النجمة الأولى لـ«أفلام الحب»

لغز غدر فريد الأطرش بـ سامية جمال.. عادت من الاعتزال لأجله فرفض أن ترقص على صوته

نجم الساعة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

الصحة

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

نصائح لوقاية الأطفال من نزلات البرد (فيديوجراف)

«التفاؤل» يقلل من حدة السكتة الدماغية والالتهابات

منوعات

فساد مالى يضع إعلامي جزائرى قيد الحبس

مدريد تعتزم التخلص من الببغاوات منعا للضوضاء

اليوم.. «عيد الحب» يطل على العالم ناثرًا المشاعر الإيجابية

شركات الطيران العالمية تخسر مليارات الدولارات بسبب «كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
لغز المدمرة كول
د. محمد عفيفي
القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

أشرف البولاقى يناقش «الشعر والعولمة» لعبدالنبي عبادي

غدًا.. توقيع «أسود مما تتخيل» فى فيلا إبداع بالدقى

الثلاثاء.. أتيليه القاهرة يستضيف ندوة لمناقشة رواية «حصن الزيدي»

مركز الجزويت الثقافي يطلق جائزة للشعر