الثلاثاء.. أتيليه القاهرة يستضيف ندوة لمناقشة رواية «حصن الزيدي»

يستضيف أتيليه القاهرة، الثلاثاء المقبل، ندوة أدبية لمناقشة رواية "حصن الزيدي" للأديب اليمني "الغربي عمران".يدير الندوة الأديب المصري "أسامة ريان"، ويناقش الرواية كل من: النقاد د. سمير مُندي، د هويدا صالح، د. هاني الصلوي، والروائي الكبير "سيد الوكيل"، بحضور الروائي اليمني "الغربي عمران".تعقد الندوة بحضور عدد من الأدباء، في السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، أتيليه القاهرة بشارع كريم الدولة المتفرع من طلعت حرب بوسط البلد، ثم يختتم اللقاء بتوقيع الرواية.كانت قد صدرت مؤخرا في العاصمة اللبنانية بيروت، عن دار نوفل للنشر والتوزيع، رواية "حصن الزيدي" للروائي والناقد اليمني "محمد الغربي عمران"، وهي الرواية الفائزة بالمركز الثاني في جائزة "راشد بن حمد الشرقي" لعام 2019، فئة الرواية للكبار.وتتمحور الرواية حول أوضاع الحرب المتكررة في اليمن والقوى التي دوما ما تذكي تلك الحروب وهو رجال الدين والتمذهب ومشايخ القبائل، مستغلين جهل العوام كوقود لتلك الحروب العبثية، تسلط الضوء على أثر القبلية ومستخدمي المذهبية، ممن يستغلوا قلة وعي العوام الذين هم وقود الصراعات وأكبر ضحاياها؛ وذلك يبرز عنصر الدين بجلاء كمحرك للفتن ومذكي للعنف والتسلط.جدير بالذكر أن "محمد الغربي عمران" هو كاتب قصة قصيرة، روائي، وسياسي يمني، معروف بروايته المثيرة للجدل مصحف أحمر. وهو أيضا وكيل سابق لصنعاء، ولد في ذمار ودرس التاريخ في الجامعة وحصل على درجة الماجستير في هذا التخصص، ومن أبرز أعماله:" الشراشف، مصحف أحمر، مملكة الجواري، الطريق إلى مكة".