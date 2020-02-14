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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

ليلة فى حب محسن حلمى.. وزيرة الثقافة: الراحل امتلك روحًا تفيض بالمحبة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:03 ص
جريدة الدستور
حسام الضمراني
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شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، احتفالية تأبين المخرج الكبير محسن حلمي والتي أقيمت في المسرح القومي بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، زوجة الراحل الفنانة سلوى محمد على وعدد من الفنانين وزملائه وتلاميذه.

وقالت الوزيرة إن، مصر ودعت أحد فرسان فن المسرح المبدع محسن حلمي الذي يعد من أهم المخرجين الأفذاذ الذين أثرت أعمالهم ساحة أبو الفنون، فعلى مدار رحلته الفنية التى تجاوزت 40 عاما ظل وجهًا يتشكل بالمثل والقيم الإنسانية السامية ويتجمل ببريق عدد ضخم من الأعمال المميزة والعروض الهامة التى انطلقت من المسرح الجامعي حتى باتت أيقونات ونموذجا للنجاح.

وأضافت أنه، منذ انطلاقته الفنية تدفق أسلوبه المتفرد فى العمل حيث امتلك روحا تفيض بالمحبة الصادقة والعفوية وخلال مشواره خلق علاقات انسانية متميزة حيث مثل الصديق والأب والمعلم لكل من شاركه العمل فى المسرح الكوميدي ومسرح التليفزيون والثقافة الجماهيرية، حيث كان دوما مشجعا وداعما للشباب والموهوبين.

وتابعت أنه، واصل التألق حتى رحل تاركا بصمات فريدة فى فضاءات الفن المسرحي ليسجل التاريخ ابداعات خالدة ومواقف زاخرة بالعطاء الإنساني، وأوضحت أن، الراحل كرمته وزارة الثقافة بالمهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشر حيث أصدرت كتاب "محسن حلمي.. العابر للزمن"، بعدها سلمت وزير الثقافة درعًا تذكاريًا إلى الفنانة سلوى محمد على زوجة المخرج الكبير الراحل.

وكانت الاحتفالية قد تضمنت كلمات لكل من الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان شادى سرور مدير مسرح الطليعة الى جانب مشهد مسرحي بعنوان حلمي عايش بطولة محمد رضوان، حمدى حسن، إسلام عباس، الطفل مازن غناء على الحجار وفقرة شعرية، بالإضافة إلى فيلم تسجيلي عن السيرة الذاتية للمخرج الكبير الراحل واخر تضمن شهادات النجوم والمخرجين من زملائه.

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