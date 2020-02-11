الموت يفجع الفنانة أمل حجازي

فجعت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، وزوجها محمد البسام بوفاة حماها داوود الحاج عبدالسلام، مساء اليوم الثلاثاء.وأوضحت ورقة نعيه عن تفاصيل الدفن والتعازي، الذي يصادف يوم الجمعة 14 فبراير، في بلدته عيناتا جنوب لبنان، على أن تقبل التعازي يوم الاثنين 17 فبراير في بيروت بين الساعة الثالثة حتى السادسة في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه الرملة البيضا.والفنانة أمل حجازي، كانت قد اتخذت قرارًا بارتداء الحجاب، وحذفت كل صورها بدونه، وقدمت بعدها عددًا من الأناشيد ومنها: "سيدة النساء مريم، ويارب، والهداية، ولبيك اللهم لبيك، وكان آخرهم أنشودة "يوم مولدك"، والتي طرحتها في ذكرى المولد النبوي الشريف.