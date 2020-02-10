سوهاج تستقبل 71 سائحًا أجنبيًا لزيارة المعالم الأثرية

استقبلت محافظة سوهاج، فوجا سياحيا يضم 71 سائحًا أجنبيًا، لزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة.وكلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالتنسيق بين الوحدات المحلية، والجهات الأمنية، والسياحة، والآثار لاستقبال الأفواج، مشيرا إلى أن سوهاج تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية المهمة من مختلف العصور التاريخية، بالإضافة إلى الصناعات اليدوية والتراثية بالمحافظة ومن أهمها المشغولات النسيجية، وحرير أخميم الشهير، والتلي.وأوضح أسامة المصري مدير عام إدارة السياحة بديوان عام المحافظة، أن الفوج ضم 71 سائحا ألمانيا، لافتًا إلى أنه تم استقبالهم بالمرسى السياحي بالبلينا، حيث زاروا المعالم الأثرية بأبيدوس، ومعبد الملك سيتي الأول، مشيرا إلى أنهم توجهوا إلى مدينة سوهاج وقاموا بجولة حرة بكورنيش النيل الشرقي.