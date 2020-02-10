رامى مالك على السجادة الحمراء برفقة لوسى بوينتون فى أوسكار 2020

حضر الفنان رامي مالك وصديقته الممثلة لوسي بوينتون، إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020 في نسخته الـ92.ومن المقررر أن يشارك رامي مالك في تقديم الحفل وإعلان الفائزين.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.وتشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال عام 2019، وهي الأعمال التي لاقت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا معًا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، كل من: «Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women».