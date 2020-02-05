أول تعليق من «صن داونز» على مواجهة الأهلي

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كشف خالد علي، ممثل نادي صن داونز والمنسق الإعلامي للفريق، عن السبب وراء ابتسامته عقب إعلان المواجهة بين الأهلي والفريق الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.وأوقعت قرعة الدور ربع النهائي النادي الأهلي في مواجهة ثأرية أمام صن داونز الذي أطاح بالمارد الأحمر من الدور ذاته العام الماضي بعد الانتصار عليه بخماسية نظيفة.