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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

18 فبراير.. انطلاق فعاليات معرض Dairy Tech 2020 بموسكو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:03 م
Dairy Tech 2020
Dairy Tech 2020
أبوزيد على
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تستقبل موسكو فى شهر فبراير الجارى أحداث المعرض الدولى الثامن عشر لمعدات الألبان ومنتجات الألبان Dairy Tech، حيث تبدأ فعاليات المعرض بداية من 18 – 12 فبراير 2020، بموسكو.

ويعتبر المعرض الدولي لمعدات ومنتجات الألبان، هو المعرض الدولي الوحيد في روسيا الذي يشمل مجموعة كاملة من المعدات اللازمة لتصنيع الحليب وإنتاج الألبان، ويمثل المعرض مكان التقاء صناعة الألبان، حيث يتم تبادل المعرفة، وتشكيل العلاقات.

ويعد المعرض فرصة للعثور على عملاء جدد والالتقاء بالعملاء الحاليين، بالإضافة إلى تقديم المنتجات والمعدات في العمل لأكثر من 6500 محترف من 78 منطقة في روسيا و43 دولة مختلفة من حول العالم.

ويرافق معرض Dairy Tech برنامج عمل واسع النطاق لمجموعة واسعة من المهنيين بما في ذلك كبار المديرين والمهنيين، ومراقبي الجودة والتقنيين والمهندسين وخبراء التسويق.

ويشتمل المعرض على موضوعات رئيسية، تشمل تطوير صادرات الألبان، واتجاهات الاستهلاك العالمية والمحلية، والابتكارات لمصنعي الألبان ومعالجاتها، وقضايا الجودة، والتنظيم الفني.

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