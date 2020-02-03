18 فبراير.. انطلاق فعاليات معرض Dairy Tech 2020 بموسكو

تستقبل موسكو فى شهر فبراير الجارى أحداث المعرض الدولى الثامن عشر لمعدات الألبان ومنتجات الألبان Dairy Tech، حيث تبدأ فعاليات المعرض بداية من 18 – 12 فبراير 2020، بموسكو.ويعتبر المعرض الدولي لمعدات ومنتجات الألبان، هو المعرض الدولي الوحيد في روسيا الذي يشمل مجموعة كاملة من المعدات اللازمة لتصنيع الحليب وإنتاج الألبان، ويمثل المعرض مكان التقاء صناعة الألبان، حيث يتم تبادل المعرفة، وتشكيل العلاقات.ويعد المعرض فرصة للعثور على عملاء جدد والالتقاء بالعملاء الحاليين، بالإضافة إلى تقديم المنتجات والمعدات في العمل لأكثر من 6500 محترف من 78 منطقة في روسيا و43 دولة مختلفة من حول العالم.ويرافق معرض Dairy Tech برنامج عمل واسع النطاق لمجموعة واسعة من المهنيين بما في ذلك كبار المديرين والمهنيين، ومراقبي الجودة والتقنيين والمهندسين وخبراء التسويق.ويشتمل المعرض على موضوعات رئيسية، تشمل تطوير صادرات الألبان، واتجاهات الاستهلاك العالمية والمحلية، والابتكارات لمصنعي الألبان ومعالجاتها، وقضايا الجودة، والتنظيم الفني.