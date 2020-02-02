«بأحكام تصل إلى 200 عام».. تركيا تحاكم 36 صحفيًا في يناير فقط

كشف موقع "تركيا الآن" عن أن السلطات حاكمت 36 صحفيًا خلال شهر يناير فقط، وترغب في إصدار أحكام بالسجن عليهم لمدة تصل إلى 200 عام، بينما طالبت بسجن 4 منهم 10 أعوام، وغرامة ضد 6 منهم تقدر بنحو 3 ملايين ليرة.وقال النائب في حزب الشعب الجمهورى المعارض، أوتكو تشاقير أوزار، إن أول تقرير عن حرية الصحافة في تركيا كان بمثابة كارثة، فعلى الرغم من محاولات الإصلاحات القضائية عام 2019، شهدت البلاد استمرار معاقبة الصحفيين خلال الشهر الأول من عام 2020.وتابع أن مكتب المدعي العام طالب بحبس كاتبة عالمية شهيرة، تدعى أصلي أردوغان، 9 أعوام و3 أشهر، بسبب 4 مقالات لها، كما طلبت الدعاوى معاقبة الناشطة في مجال حقوق الإنسان آران كاسكين، بالسجن 15 عامًا.وكانت لجنة حماية الصحفيين قد أكدت في تقريرها، الشهر الماضي، عن الدول الأعلى عالميًا في عدد الصحفيين المسجونين هذا العام، أن تركيا من البلدان الأكثر قمعًا للصحفيين، إذ سجنت 47 صحفيًا في 2019، مقارنة بـ68 في العام الماضي، واحتلت تركيا المركز الثاني بعد أن تصدرت القائمة على مدى السنوات الأربع الماضية.