أحمد موسى تعليقا على تعذيب فتاة بمؤسسة «نهر الحياة»: «حرام اللي حصل ده»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن دور الأيتام تقوم بتأدية رسالة مهمة تجاه الأطفال، مشيرا إلى أن أحد دور الرعاية فى العاشر من رمضان، تسمى "نهر الحياة" قامت مديرة الدار بضرب فتاة ضربًا شديدًا.وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن ما قامت به مديرة دار الرعاية للأيتام بمنطقة العاشر من رمضان جريمة وتستحق العقاب.ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن السيدة التى قامت بضرب الفتاة بالدار منزوع من قلبها كل شيء، وانفعل "موسى" على الهواء قائلا: "حرام.. اللى حصل يقطع قلب أى واحد.. هل وصل الحال للدرجة دي".وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الأطفال فى دور الأيتام تحتاج رعاية أكثر من أى مكان، حيث يحتاج الأطفال إلى الرعاية والاحتضان، وليس للضرب والإهانة.كما أوضح الإعلامي أحمد موسى أن الأطفال الموجودة فى هذه الأماكن لا يكون لهم منازل أخرى وعلى من يقدم لهم خدمة أن يقدمها بكل الحب.