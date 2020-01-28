طارق عامر: لا نحتاج قروضًا جديدة من صندوق النقد

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن مصر لا تحتاج تمويلا جديدا من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى وجود محادثات مع الصندوق ولكن في أمور غير ما يخص التمويل.وأشار طارق خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن مصر لا تحتاج للاستدانة من صندوق النقد، وأن مصر لا تحتاج للصندوق في حالة الحاجة لتمويل لإمكان مصر طلب ذلك من السوق الدولية.وأضاف، أن مصر تستعين بصندوق النقد حاليا فيما يخص خبرتهم في برنامج الإصلاحات الهيكلية من أجل إصلاح القطاع الخاص.