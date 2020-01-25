سفيرنا بالصين: لا إصابات بين الجالية المصرية من الكورونا

صرّح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن السفارة المصرية في بكين تقوم بمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في ووهان ومقاطعة خوبي، من خلال التواصل المباشر معهم سواء تليفونيًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، للاطمئنان عليهم وتقديم أي دعم ممكن لهم في ضوء قرار الحكومة فرض الحجر الطبي على المدينة بالكامل ووقف جميع وسائل النقل منها وإليها.وأكد السفير المصري أنه لا توجد أية حالات إصابة بين أبناء الجالية في المدينة أو في الصين، وأن السفارة قامت بتعميم عدد من البيانات على أبناء الجالية في المدينة بهدف حصر أعدادهم وجمع بياناتهم وتقديمها للسلطات الصينية، فضلًا عن قيام السفارة بالاتصال بالسلطات الصينية سواء في بكين أو ووهان للوقوف على أي مساعدة يمكن تقديمها للجالية في ظل الحظر.قامت السفارة بالاتصال المباشر مع كثير من أبناء الجالية في المدينة، إضافة لاتصال السفير دكتور محمد البدري سفير مصر في بكين، بعدد من قيادات الجالية في المدينة لطمأنتهم، وأكد تفهم السفارة وتضامنها الكامل معهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، واستعدادها تقديم كل المساعدات الممكنة في إطار الإجراءات المتخذة من قبل السلطات الصينية.في هذا الصدد، فإن الخارجية المصرية تقدر الجهود الحثيثة للحكومة الصينية في احتواء ومكافحة هذا المرض وتعرب عن تضامنها مع الشعب والقيادة الصينية في هذا الظرف الصعب.