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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المطارات المصرية تحتفل بعيدى «الشرطة» و«الطيران»

السبت 25/يناير/2020 - 11:28 ص
صوره من الحدث
صوره من الحدث
فاتن غلاب
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تشهد المطارات المصرية عامة ومطار القاهرة الدولي خاصة، اليوم السبت، احتفالات داخل صالات السفر والوصول، بالتزامن مع عيد الشرطة الموافق 25 يناير، وعيد الطيران المدني المصري الـ90، والذي يوافق 26 يناير من كل عام.

وحرصت سلطات وزارة الطيران المدني بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية، على تخصيص فرق من العلاقات العامة للاحتفال مع الركاب المسافرين داخل صالات السفر والوصول، بعيدي الشرطة والطيران المدني، من خلال تقديم هدايا تذكارية للركاب، وخلق أجواء احتفالية داخل الصالات.

وكان الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، ونائبه الطيار منتصر مناع، تقدما بالتهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع رجال الشرطة الشرفاء عيون الوطن الساهرة القائمين على حفظ الأمن والأمان وحماية المواطنين، بمناسبة عيد الشرطة الموافق ٢٥ يناير، فيما تقدم "وزير الطيران" بالشكر والتقدير لرجال الأمن العاملين بالمطارات المصرية على تعاونهم ودورهم البارز فى الحفاظ على أمن وسلامة المطارات، وتوجه بالتحية لأرواح شهداء الوطن الأبطال من رجال الشرطة الأبرار، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته.

وتحتفل وزارة الطيران المدني، في يوم السادس والعشرين من يناير كل عام بعيد الطيران المدني المصري، حيث نجح وصول أول رحلة طيران لـ"الطيار المصري محمد صدقي" قادمة خارج القطر المصري، كان قد اشتراها بماله الخاص، متحديا كل المعوقات التى وضعها الاحتلال الإنجليزي آنذاك لإجهاض تلك الإرادة المصرية، ليسطر بوصولها بداية عصر جديد في تاريخ الطيران المدني.

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