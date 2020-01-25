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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

راهبات مدرسة فرنسيسكانيات بالإسماعيلية يصلن معرض الكتاب

السبت 25/يناير/2020 - 11:18 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آية سالم _ رضوى عبدالغني
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وصل منذ قليل، صباح اليوم السبت، وفد من مدرسة فرنسيسكانيات، من محافظة الإسماعيلية، إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، للمشاركة في بعض الورش المقامة، بصحبة الراهبات وبعض طالبات المدرسة.

وقالت بيا ميلاد، مديرة مدرسة فرنسيسكانيات المسئولة عن الطالبات، إنهن جئن من الإسماعيلية للمشاركة في ورش تعليمية للأطفال، تختص بتعليم الطفل وتوعيته وتدريبه على كتابة القصص والمجلات.

وتقام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير، في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وأضافت بيا، أن المسئول الأساسي عن الورشة دولة الإمارات، وهدفنا إعطاء كل طفل بصيص أمل، ونجعل منهم مفكرين وأدباء.
وتقام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير، في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من دول إفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان، منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة، فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
راهبات مدرسة فرنسيسكانيات بالإسماعيلية يصلن معرض الكتاب
راهبات مدرسة فرنسيسكانيات بالإسماعيلية يصلن معرض الكتاب
راهبات مدرسة فرنسيسكانيات بالإسماعيلية يصلن معرض الكتاب
راهبات مدرسة فرنسيسكانيات بالإسماعيلية يصلن معرض الكتاب
راهبات مدرسة فرنسيسكانيات بالإسماعيلية يصلن معرض الكتاب
راهبات مدرسة فرنسيسكانيات بالإسماعيلية يصلن معرض الكتاب

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