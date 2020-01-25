طبيب نفسي يوضح سبب إقبال «الأندر إيدج» على معرض الكتاب

طبيب نفسى يوضح السبب وراء سيطرة "الأندر إيدج" بمعرض الكتاب 2020

معرض الكتاب "فسحة" وثقافة

متي ينتهى معرض الكتاب 2020؟

يواصل معرض القاهرة الدولى للكتاب والمقام حاليًا بأرض المعارض بالتجمع الخامس، فعاليته لليوم الثالث، حيث شهد توافد كبير من قبل محبى القراءة والثقافة، ومن اللافت للنظر توافد أعداد كبيرة من الشباب الصغير فى مقتبل العمر، خاصة حفلات توقيع الكتب، الأمر الذى قد يفتح تساؤلًا حول ما السبب وراء تصدر هؤلاء الشباب الصورة فى المعرض 2020.وأكد الدكتور أحمد هلال، استشارى الطب النفسى، أن السبب وراء تصدر الشباب الصغير "الأندر إيدج" مشهد المعرض فى أيامه الأولى، هو تواجد الكثير من الكتب التى تخاطب سنهم، الأمر الذى لعب عليه الكثير من الكتاب ودور النشر.وأشار "هلال" إلى أن زيارة المعرض من الأمور التى تساعد بشكل كبير فى تحسين الحالة النفسية للكبار والصغار أيضًا، بالإضافة الى أن شراء الكتب يزيد بشكل كبير من تدفق هرمون "السعادة" بالجسم، مما يساعد فى خفض مستويات التوتر والقلق.ويعتبر الذهاب إلى معرض الكتاب فرصة جيدة للتنزه، حيث تتواجد الكثير من الأماكن الخاصة بالأطعمة، بالإضافة الى الكتب التى تناسب كافة الأعمار، فعلى مدار اليومين الماضيين فقد توافد عدد كبير من الشباب والأسر المصرية، الأمر الذى جعله مكان للتنزه وتربية الأبناء على حب القراءة.يستمر المعرض حتى يوم 4 فبراير المقبل، حيث يقام المعرض تحت عنوان "مصر أفريقيا - ثقافة التنوع" وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف شرف.وبلغ عدد الأجنحة فى المعرض 808 أجنحة بزيادة 86 جناحًا، وعدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 900 دار نشر وجهة بزيادة 153 دار نشر وجهة عن العام الماضى، وعدد الناشرين المصريين 398 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين كتاب الأطفال 75 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين كتاب إسلامى تراث 121 دار نشر.كما بلغ عدد مكتبات سور الأزبكية 41، وعدد الناشرين كتاب صوتى والإلكترونى 7، وعدد المشاركين ذوى القدرات الخاصة، عدد الناشرين العرب 255 ناشرًا، وبذلك يكون العدد الإجمالى 900 دار نشر، وعدد التوكيلات 99 توكيلًا، وعدد المشاركين فى الفاعليات 3502 مشارك، والدول المشاركة 38 دولة بزيادة ثلاث دول عن دورة اليوبيل الذهبى فى العام الماضى.