«الصحة» تستهدف 25 مليون مواطن لفحص أمراض الكلى

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شكلت لجنة لوضع آليات العمل داخل مبادرة الرئيس الجديدة للكشف وعلاج مرضى الاعتلال الكلوى، التي من المقرر أن تنطلق العام الجاري.وأضاف مجاهد، لـ"الدستور"، أن المبادرة تستهدف فحص 25 مليون مواطن بالمحافظات، موضحًا أنه سيتم استخدام قاعدة البيانات التي جمعتها الوزارة من خلال إجراء الفحص والكشف عن فيروس سي ومبادرة 100 مليون صحة.وأشار إلى أنه سيتم العمل داخل مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الكلى بنفس طريقة العمل بمبادرة الكشف عن فيروس سى، حيث سيتم تقسيم المحافظات على ثلاث مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى أول العام المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم الفحص داخل الوحدات الصحية ومراكز الفحص فى المحافظات، وسيتم توفير أطقم طبية داخل تلك الوحدات لإجراء الفحوصات.