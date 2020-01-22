الصين تدعو إسرائيل وفلسطين إلى التفاوض لحل النزاعات

دعا مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون، المجتمع الدولي، إلى تشجيع إسرائيل وفلسطين على حل النزاعات من خلال مفاوضات على قدم المساواة.وقال جيون، خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي في مناقشة مفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء، "على المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف ذات التأثير الكبير في الشرق الأوسط، بذل جهود مشتركة على أساس (مبادرة السلام العربية) ومبدأ (الأرض مقابل السلام) وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتشجيع إسرائيل وفلسطين على حل النزاعات من خلال مفاوضات على قدم المساواة".وأضاف جيون، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ينص بوضوح على أن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يعد انتهاكا للقانون الدولي، وأنه يتعين على الأطراف المعنية تنفيذ القرار 2334 بجدية، والتوقف فورا عن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، ووقف هدم منازل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم ومنع العنف ضد المدنيين.وتابع جيون، أنه ينبغي مواصلة تعزيز الحوار والتفاوض والمشاورات السياسية، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية لا يمكن حلها سوى بالوسائل السياسية، وأن مواجهة العنف بالعنف أو التهديد باستخدام القوة لن يؤديا إلى أي نتيجة.واعتبر جيون، أن الأراضي الفلسطينية المحتلة في أزمة إنسانية خطيرة وعملية السلام في الشرق الأوسط ليست على الطريق الصحيح، وأن الصين تشعر بقلق عميق إزاء كل ذلك، خاصة وأنه بدون حل عادل ومعقول للقضية الفلسطينية لن يكون هناك سلام وأمن دائمين في الشرق الأوسط.ودعا جيون إلى مواصلة التمسك بالهدف العام المتمثل في حل الدولتين، مشددا على أن "حل الدولتين هو السبيل الصحيح الوحيد لحل القضية الفلسطينية، والدولة المستقلة هي حق وطني حتمي للشعب الفلسطيني، وهو حق لا يمكن المتاجرة به".