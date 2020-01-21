فرقة رسالة سلام الدولية تتألق على مسرح «الصحفيين» (صور)

شهدت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء، حفل فرقة السلام الدولية، حيث امتلأ مسرح النقابة بالصحفيين وأسرهم لمشاهدة الحفل، وقبل بدايته رحب الكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، بفرقة رسالة سلام الدولية لتقديم حفلها الفني على مسرح نقابة الصحفيين، مشيدا بدور الفرقة في التأكيد على حوار الثقافات من خلال التواصل بين الشعوب ونشر قيم السلام بين كل دول العالم.وشدد الزناتي، على أهمية الفرقة في توجيه رسالة سلام للعالم كله والتأكيد على جوهر الأديان من محبة وتسامح وسلام، ليصبح الإنسان هو الوطن والوطن هو الإنسان، ونشر ثقافة السلام بين شعوب العالم.كما أشاد وكيل النقابة، بمؤسس فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية المبدع الفنان انتصار عبد الفتاح، ولدوره في تأسيس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية والتي قدمت عروضها في كثير من دول العالم.وقدمت الفرقة، مجموعة متنوعة من الأناشيد الدينية الإسلامية والترانيم الكنائسية والقبطية، من خلال مجموعة رسالة سلام، التي تضم فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، وفرقة الترانيم الكنائسية أكابيلا وفرقة التراتيل والألحان القبطية وفرقة أندونسيا للإنشاد، حيث أنشدت الفرقة فقرة "عودي يا ليالي الرضا، وهلولويا، ويارب صلى على محمد، وبارك بلادي، والمسك فاح، وسيدنا النبي وقمر" وغيرها.حضر حفل رسالة سلام الدولية، الدكتورة سهام إسماعيل مدير مركز إبداع قبه الغوري، أحمد شحاتة المخرج المنفذ، الفنان علاء عيد ورضا ظريف مسئول إداري بمركز إبداع قبه الغوري، وجمهور فرقة رسالة سلام، وعدد من الصحفيين وذويهم وأسرهم ومحبي الفن التراثي والموسيقى الروحية